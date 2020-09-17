شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديرى للدواء يؤكد أهمية عودة صادرات المستلزمات الطبية للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، بقرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بالسماح بتصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

وأكد جورج في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن القرار يجعل المنتجات المصرية تعود إلى الأسواق الدولية مجددا، ويعتبر فرصة كبيرة للقطاع الصناعى في مصر، لافتا إلى أن المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق الخارجية خاصة المطهرات.

وفى سياق متصل، قال الدكتور ماجد جورج ، إن السوق الأفريقية تعتبر نافذة رئيسية للصادارات المصرية ويمكن التوسع فيها خلال الفترة المقبلة وتلبية احتياجات هذا السوق من المستلزمات الطبية، مؤكدا على أهمية التواجد المصرى فى دول القارة السمراء.

Advertisements

وأشار إلى أن هناك دعم كبير للاتجاه نحو أفريقيا تقوده الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السودانى .

وكان رؤساء وممثلو المجالس التصدرية ، تقدموا فى شهر أغسطس الماضي ، بعدد من المقترحات والمطالب والتى من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الإفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية ، كما يهدف قطاع كبير من المصانع إلى تعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.