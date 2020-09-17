شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، كما يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -10.53 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,400.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,596.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,140.16 ومستوى المقاومة 8,490.38.