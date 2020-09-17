شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، كما يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -10.53 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,400.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,596.92.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,140.16 ومستوى المقاومة 8,490.38.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
70
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
121
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
7
|
إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
198
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 17-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.