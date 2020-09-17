شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى5933 نقطة، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 5900 نقطة، كما تمكن المؤشر من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 6150 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,909 وبين مستوى المقاومة هو 5,971 نقطة