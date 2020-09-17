شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 9941 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى10000 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 0250 نقطة كمستوى اول.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,901 وبين مستوى المقاومة هو 10,013 نقطة