زين السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 17-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على إثر ثبات مستوى المقاومة 13.38 انخفض بعدها سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليبدأ السهم في رحلة يبحث خلالها عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وقد سجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.44% بما يعادل -0.18 نقطة.
وقد جاء انخفاض السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً عودة استقراره اعلى مستوى 12.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.38 مرة أخرى استعداداً لمهاجمته هذه المرة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.82 ومستوى المقاومة 12.88.
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