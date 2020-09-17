سليمان الحبيب يحلق عالياً – تحليل صباحي – 17-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سليمان الحبيب (4013) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.18% بما يعادل 2.10 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 94.20، ليستهدف مستوى المقاومة 105.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 94.20 ومستوى المقاومة 105.25.
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