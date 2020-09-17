باتك يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 17-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم باتك (4110) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -5.86% بما يعادل -2.00 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ووسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.75، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.75 ومستوى المقاومة 34.00.
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