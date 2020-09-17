شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أسمنت أم القرى (3005) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.56% بما يعادل -0.15 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 28.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.64 ومستوى المقاومة 28.00.