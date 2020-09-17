شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سهم عطاء (4292) الانخفاض الثالث له على التوال، والذي بلغت نسبته -1.57% بما يعادل -0.65 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 40.65، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 43.59 من جديد استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.15 ومستوى المقاومة 43.59.
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