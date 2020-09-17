شكرا لقرائتكم خبر عن ينساب يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ينساب (2290) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 0.40 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما كبح من جماح المزيد من مكاسب السهم.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 57.20، ليستهدف مستوى المقاومة 62.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 57.20 ومستوى المقاومة 62.00.