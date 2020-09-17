شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 17-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سويكورب وابل ريت (4345) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.78% بما يعادل 0.20 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 7.40، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 8.32 إلى 5.92)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7.81 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.12 ومستوى المقاومة 7.60.