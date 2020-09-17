الاقتصاد

بنيان ريت يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 17-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنيان ريت (4347) صعوداً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 1.84% بما يعادل 0.16 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.27.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.60 ومستوى المقاومة 9.27.

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