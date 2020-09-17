الطاير يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي معاهدة السلام والعلاقات

التقى عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، مع ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، في واشنطن، وقال منوشين في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن اللقاء كان جيداً، حيث تمت مناقشة العلاقة الاقتصادية والأمنية القوية بين الولايات المتحدة الأمريكيةن ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحدث الذي جرى بتوقيع معاهدة السلام.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخزانة حول لقاء الوزيرين: «جدد الوزيران التأكيد على العلاقة الاقتصادية والأمنية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وناقشا الإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع معاهدة السلام الذي سيكون بمثابة الحافز القوي لمزيد من التعاون الإقليمي والفرص».

وأضاف المتحدث في بيان أصدره، الأربعاء: «أعرب الوزير منوشين عن تقديره للشراكة والتعاون المستمر بين الولايات المتحدة والإمارات، وشجع على المزيد من التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب».