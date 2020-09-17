شكرا لقرائتكم خبر عن «زارا» تقود ارتفاع الأسهم الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم التجزئة بعد نتائج قوية من إنديتكس مالكة زارا، الأربعاء، لكن الجلسة اتسمت بالتقلب على مستوى السوق الأوروبية عموما، إذ عصف ارتفاع الجنيه الاسترليني بالمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بشركات التصدير.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6%، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة، بينما نزل فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% وصعد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2%.
وتألق سهم إنديتكس الإسبانية بعد أن قالت الشركة إن الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها، حيث نمت مبيعات الإنترنت بقوة في حين تشهد مبيعات المتاجر تعافيا. وقفز السهم 8.1%، وصعد مؤشر قطاع التجزئة 1.3%.
وقفزت أسهم مدريد 1%، مدعومة بأنباء أن بنكي كايشا وبنكيا بصدد الاتفاق على صفقة غدا الخميس ستفرز أكبر بنك إسباني محلي. وارتفعت أسهم البنكين 1.3% و4.3% على الترتيب. (رويترز)
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