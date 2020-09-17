شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر نصف المصنعة إلى 631 مليون دولار أبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة، ارتفاعا طفيفا خلال شهر ابريل الماضي، حيث سجلت الصادرات نحو 631.9 مليون دولار، مقابل 584.3 مليون دولار في ابريل من عام 2019، بزيادة بلغت 47.6 مليون دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع لتصل إلى 793 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل مليار و257.7 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 464.7 مليون دولار.

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وكانت الواردات المصرية البترولية وغير البترولية حققت تراجعا كبيرا في شهر مايو الماضي، حيث بلغت الواردات البترولية نحو 312 مليون دولار، مقابل 780 مليون دولار في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغت نسبته نحو 60%، أما بالنسبة للواردات غير البترولية فقد بلغت قيمتها نحو 3 مليار و846 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 5 مليار و999 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 35.9%.

وأظهرت البيانات تراجع الصادرات البترولية وغير البترولية خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت الصادرات البترولية نحو 130 مليون دولار، مقابل 442 مليون دولار في مايو عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 70%، بينما بلغت الصادرات غير البترولية مليار و442 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 2 مليار و285 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 36.9%.