شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يهبط بنحو 3% مع عودة الضغوط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الأربعاء مع عودة الضغوط على القطاع التكنولوجي الأمريكي والمبيعات المكثفة التي تعرضت لها أسهم بعض الشركات.



وكانت "آبل" قد عقدت أمس الثلاثاء حدثها السنوي المرتقب وكشفت من خلاله عن خدمات وأجهزة تقنية جديدة.



ومن بين ما كشفت عنه جهاز حاسوب لوحي "آيباد" منخفض التكلفة ونسخة جديدة من ساعتها الذكية "آبل ووتش" بالإضافة إلى خدمات اشتراك.

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هذا، وعلى عكس التوقعات في الأسواق العالمية، لم تعلن "آبل" عن إصداراتها الجديدة من جوال "آيفون" في حدث أمس الذي انعقد عبر الإنترنت بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وتجدر الإشارة إلى أن محللين ألمحوا بأن الشركة الأمريكية سوف تفصح عن نسخة "آيفون 12" على الأرجح في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 2.9% وأغلقت جلسة الأربعاء عند 112.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 116 دولارا وأقل سعر عند 112 دولارا، وتقدر القيمة السوقية للشركة بتريليوني دولار.