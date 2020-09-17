شكرا لقرائتكم خبر عن "رايثيون" تعتزم تسريح 15 ألف عامل عام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "رايثيون تكنولوجيز" الأربعاء عن خطة للاستغناء عن أكثر من 15 ألف موظف خلال العام الجاري بمكاتبها المختلفة.



يأتي ذلك في ظل التعطل والتباطؤ في صناعة الطيران والرحلات الجوية، وهو ما جعل الشركة تضطر لتسريح العمالة في وحدتها لصناعة محركات الطائرات "برات أند ويتني" وأيضا في وحدتها للمعدات العسكرية والجوية "كولينز إيروسبيس".



وصرح المدير التنفيذي لـ"رايثيون" "جريج هايز" بأن خطة تسريح العمالة تعد ضعف العدد الذي أعلن عنه بشكل مبدئي في يوليو/تموز الماضي.

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وأضاف "هايز" أن الهدف من تسريح العمالة بهذا العدد الضخم يكمن في توفير وخفض التكاليف بحوالي 20% في وحدة "برات أند ويتني" وبنسبة 12% في وحدة "كولينز".



وتستهدف الشركة الأمريكية أيضا لتوفير تكاليف بملياري دولار وتوفير سيولة بنحو أربعة مليارات دولار خلال العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتقع سهم "رايثيون" بنسبة 2.4% وأغلق جلسة الأربعاء عند 62.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 63.7 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.