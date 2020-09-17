شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لأكثر من 4 % مع تراجع المخزون الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:11 صباحًا, 17 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بأكثر من أربعة بالمئة، وذلك بعد تقارير حول تراجع مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، وتوقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار “سالي”.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 42.22 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.69 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة، فيما أغلق الخام الأمريكي على صعود 1.88 دولار أو 4.9 بالمئة إلى 40.16 دولار للبرميل.

كما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 496 مليون برميل، وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين 400 ألف برميل.

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