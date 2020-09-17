شكرا لقرائتكم خبر عن فجوة 6 مليارات دولار بميزانية روسيا 2020 بسبب اتفاق «أوبك بلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الأربعاء إن من المتوقع أن تشهد روسيا فجوة حجمها 450 مليار روبل (ستة مليارات دولار) في ميزانية 2020 بسبب اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط العالمي.

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