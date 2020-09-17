هبوط مخزون الخام الأمريكي 4 ملايين برميل وصعود الديزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت على غير المتوقع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع، بينما ارتفع مخزون نواتج التقطير مجدداً، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.

نزل مخزون الخام 4.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر/أيلول إلى 496 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعه 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 74 ألف برميل في أحدث أسبوع.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 709 آلاف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي أربع نقاط مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 0.4 مليون برميل إلى 231.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 160 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 179.3 مليون برميل، في حين كان من المتوقع صعودها 600 ألف برميل.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 66 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة. (رويترز)