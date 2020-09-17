شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتهم 7 في عمليات قرصنة إلكترونية صينية واسعة النطاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء إنها وجهت اتهامات لخمسة صينيين مقيمين في البلاد واثنين من رجال الأعمال الماليزيين في عمليات قرصنة واسعة النطاق.

وقال ممثلو ادعاء اتحاديون إن الصينيين الخمسة اتهموا بالقيام بأعمال قرصنة استهدفت أكثر من مئة شركة في الولايات المتحدة وفي الخارج منها شركات تطوير برامج إلكترونية وشركات لتصنيع أجهزة الكمبيوتر وأخرى لتقديم خدمات الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو ومنظمات غير هادفة للربح وجامعات ومراكز دراسات بالإضافة إلى حكومات أجنبية وساسة يطالبون بالديمقراطية ونشطاء في هونج كونج.

وقالت الحكومة كذلك إن رجلي أعمال ماليزيين اتهما بالتآمر مع اثنين من القراصنة الصينيين بغرض التربح من اختراق أجهزة الكمبيوتر مستهدفين صناعة ألعاب الفيديو. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تتهم 7 في عمليات قرصنة إلكترونية صينية واسعة النطاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.