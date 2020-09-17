متاجر «أمازون» للمنتجات الفاخرة حصرية للمدعوين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «أمازون» عن متاجر إلكترونية للمنتجات الفاخرة سيقدم فيها المصممون مباشرة ابتكاراتهم للزبائن حول العالم.

وفي بادئ الأمر ستكون الخدمة متاحة حصراً لمشتركي «أمازون برايم» في الولايات المتحدة الذين سيتمكنون من الإفادة من هذه المتاجر بناء على دعوات.

وستكون علامة أوسكار دي لا رينتا التجارية أولى الماركات التي ستقدم مجموعاتها لسنة 2020، على أن تليها جهات أخرى في الأسابيع التالية، حسب ما أكدت المجموعة في بيان. وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها مجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة التي أسسها الملياردير جيف بيزوس خوض غمار سوق المنتجات الفاخرة، لكنها تسعى الآن إلى تقديم تجربة جديدة مع دور راقية باستخدام تقنيات تتيح للمستهلكين رؤية الابتكارات من كل الزوايا عبر نظرة بانورامية شاملة.

وستتمكن العلامات التجارية من الإبقاء على سيطرتها على مخزونها من البضائع وخياراتها المتاحة للبيع والأسعار. (أ ف ب)