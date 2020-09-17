شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس جونسون «متفائل» بشأن التوصل لاتفاق مع بروكسل لمرحلة «ما بعد بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أنّه «متفائل» بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خاص بمرحلة ما بعد بريكست، وذلك رغم المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات وحال التوتر الناجمة عن مشروع قانون بريطاني يتخلى عن بعض التزامات لندن.

وقال الزعيم البريطاني المحافظ لدى تطرقه إلى تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق، «ليس هذا ما نريده». وأضاف «وليس هذا ما يريده منّا أصدقاؤنا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي. لذا أنا متفائل بأنّ (عدم الاتفاق) لن يكون نتيجة» المفاوضات. (أ ف ب)

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