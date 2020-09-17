ركود عالمي أقل من المتوقع هذا العام.. بدعم أمريكي - صيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الأربعاء أن يكون الركود العالمي هذا العام أقل من المتوقع بفضل الجهود التي تبذلها الدول للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19، لكن الانتعاش العام القادم سيكون أيضاً أقل من المتوقع، بحسب المنظمة التي قدّرت أن انكماش الناتج الاقتصادي العالمي سيبلغ 4,5%، وهي تتوقع عودة إلى نمو بنسبة 5,0% في 2021.وفي توقعاتها السابقة في حزيران/ يونيو قالت المنظمة ومقرها باريس إنها تتوقع أن يبلغ الركود الاقتصادي نسبة 6% على الأقل في 2020، وعودة إلى نمو بنسبة 5,2% العام المقبل.وحذرت حينها من أن هذا الركود قد يقف على المدى البعيد حاجزاً أمام موجات الهجرة خصوصاً الهجرة الاقتصادية نحو الدول الغنية التي قد تشهد في المقابل ارتفاعاً في طلبات اللجوء.وقالت المنظمة أمس الأربعاء إنه «بعد الانتعاش الأولي في العديد من الأنشطة عقب تخفيف تدابير الإغلاق، تظهر بعض المؤشرات من دراسات لأنشطة تجارية على أن وتيرة الانتعاش العالمي فقدت الزخم منذ حزيران/ يونيو لا سيما في العديد من الاقتصادات المتطورة».غير أنها أشارت إلى أن «الآفاق الاقتصادية تبقى ملتبسة بشكل استثنائي فيما جائحة كوفيد تستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات».في الفصل الثاني من 2020، انخفض الناتج العالمي أكثر من 10% مقارنة بنهاية 2019 وهي «صدمة مفاجئة غير مسبوقة في العصر الحديث».وتباين حجم الأزمة وتوقيتها في مختلف الاقتصادات الكبيرة لكنها جميعها شهدت انكماشاً كبيراً في الانشطة وسط فرض تدابير ضرورية للحد من العدوى.

تحرك سريع وفعّّال

انهارت التجارة العالمية وتراجعت بأكثر من 15% في النصف الأول من 2020، واضطربت أسواق العمل بشكل كبير بسبب خفض ساعات العمل وخسارة وظائف والإغلاق القسري لأنشطة تجارية.

وقالت المنظمة إنه «لولا الدعم الفوري والفعال للإجراءات التي تم تطبيقها في جميع الاقتصادات بهدف التخفيف من تأثير الصدمة على دخل الأسرة والشركات، لكان الانكماش في الإنتاج والوظائف أكبر بكثير».

وحول كل اقتصاد على حدة، يرجح أن تكون الصين الدولة الوحيدة التي تسجل نمواً في 2020 يتوقع أن يبلغ 1,8%.

ومن ناحية أخرى فإن اقتصاد الهند سيشهد انكماشاً بنسبة 10,2%، أما الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، فستحقق نتيجة أفضل من المعدل العالمي وسط توقعات بانكماش بنسبة 3,8% هذا العام.

وستسجل ألمانيا ارقاماً أفضل من منطقة اليورو ككل، مع توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 5,4%، مقارنة بانكماش بنسبة 7,9% لمنطقة العملة الموحدة.

ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً بنسبة 9,5%، والاقتصاد الإيطالي 10,5%، والبريطاني 10,1%، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقالت المنظمة إن آفاق النمو في المستقبل ستعتمد على عوامل تشمل شدة تفشي فيروسات جديدة ونوع القيود المفروضة وتوزيع اللقاح وانعكاسات إجراءات السياسات المالية والنقدية على الطلب.