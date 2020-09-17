موانئ أبوظبي تقلص نصف انبعاثاتها الكربونية بـ«الحاوية الذكية»

أعلنت موانئ أبوظبي عن إطلاق مبادرة الحاوية الذكية، التي يتم من خلالها تجهيز واستخدام الحاويات كمراكز بيانات متنقلة صديقة للبيئة، في خطوة تندرج ضمن إطار جهود موانئ أبوظبي الحثيثة لتبني الحلول الرقمية، وتقلّص نصف انبعاثاتها الكربونية.

وتشمل مبادرة الحاويات الذكية استخدام حاويات خاصة مصنوعة من الحديد والألمنيوم، ومزودة بألواح الطاقة الشمسية؛ لتحقيق أعلى مستويات الاستدامة البيئية، وتعتمد على تقنيات تبريد خاصة داخل الخوادم، ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 20% والانبعاثات الكربونية إلى النصف، كما ستقوم مراكز البيانات مسبقة الصنع والمصممة ضمن هذه الحاويات الذكية بمعالجة مجموعة واسعة من تطبيقات المهام الحيوية، ومن ضمنها: عمليات الموانئ، وتصاريح دخول الزوار، ومجموعة من خدمات المتعاملين الرقمية.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي إلى أن موانئ أبوظبي تحرص دائماً على تطوير عملياتها وخدماتها الرقمية؛ لمواكبة المتطلبات المستقبلية للقطاع؛ ومن ضمنها متطلبات الاستدامة البيئية، التي تحتل موقعاً محورياً في استراتيجيتها، تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة في مواصلة ترسيخ التميز والابتكار في العمل، والاستثمار الأمثل للموارد في دفع عجلة التنمية المستدامة. وقال: تجسد مبادرة الحاوية الذكية التزامنا بتسريع تبني الحلول الرقمية الصديقة للبيئة، التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتدعم في ذات الوقت تحقيق أهداف الأمم المتحدة للاستدامة.

من جانبها، قالت د. الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي في موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة بوابة المقطع: تولي موانئ أبوظبي أهمية قصوى لتعزيز جميع عملياتها مع الالتزام بأعلى معايير أمن وسلامة البيانات عند تطوير وتقديم خدمات مُبسطة وناجحة.