مكاسب قوية لأسهم التأمين وثلاثي «إعمار».. وسط سيولة 710 ملايين درهم

استقرت مؤشرات الأسهم خلال تعاملات جلسة، الأربعاء، على ارتفاع طفيف في سوق دبي بنحو 0.35%، بدعم من «العقار» و«التأمين»، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة 0.08%، بضغوط من قطاعي البنوك والطاقة، وشهد السوقان شراء أجنبياً قوياً بلغ 75.5 مليون درهم.

وسجل المستثمرون تعاملات بنحو 708.8 مليون درهم، عبر تداول 394.7 مليون سهم، نفذت من خلال 7341 صفقة، وشهد سوق دبي 356.4 مليون درهم، بتداول 296.4 مليون درهم، فيما شهد سوق أبوظبي 352.4 مليون درهم، بتداول 98.3 مليون سهم.

واستحوذت 10 شركات على 78% من سيولة المتعاملين خلال الجلسة، على رأسها «أبوظبي الأول» بنحو 81 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 79.7% مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 70.7 مليون درهم.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي طفيفاً، بنسبة 0.35%، أي بنحو 8 نقاط، عند 2301.13 نقطة ليخترق المؤشر مستوى 2300 نقطة للمرة الأولى منذ 25 أغسطس، بدعم من قطاعات العقار والتأمين والسلع، وتخلى المؤشر العام عن مكاسبه الصباحية بعد أن وصل المؤشر إلى 2313 نقطة، ليقلص مكاسبه، وسط ضغوط من قطاع البنوك.

وارتفعت أسهم شركات إعمار بنسب قوية، حيث صعد «إعمار للتطوير» 4.8% إلى 2.4 درهم، بتداول 36.2 مليون درهم، و«إعمار مولز» 3.37% إلى 1.53 درهم، و«إعمار العقارية» 2.04% إلى 2.99 درهم، بتداول 64.7 مليون درهم. وتراجع «داماك» 0.21% و«الاتحاد العقارية» 0.65% و«أرابتك القابضة» 1.31%.

وسجل التأمين أكبر المكاسب في السوق بنحو 2.17%، مع ارتفاع «سلامة» 3.84% إلى 0.81 درهم، بتداول 17 مليوناً، كما عاد «أمان» للمربع الأخضر بعد تراجع 3 جلسات، بارتفاع 2.97% إلى 0.832 درهم، بتداول 18.7 مليون درهم، وارتفع «دار التكافل» 1.04% إلى 0.97 درهم.

وارتفع الاستثمار 0.65%، بدعم من «سوق دبي المالي» الذي ارتفع 3.06% إلى 0.874 درهم، وعلى الرغم من تراجع «شعاع» 1.27% إلى 0.696 درهم.

وانخفض البنوك 0.45%، مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.46% إلى 10.8 درهم، بعدما جذب أكبر سيولة في السوق بنحو 70.7 مليون درهم، بينما ارتفع «جي إف إتش» 0.32%، و«أملاك» 0.30%.

وواصل سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفع بنسبة 1.5% إلى 0.135 درهم، بتداول 1.7 مليون درهم.

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سوق أبوظبي

واستقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع هامشي، بلغ 0.08%، بنحو 3.66 نقطة، وأغلق 4505.33 نقطة، بضغوط من قطاع البنوك التي دفعت بالمؤشر عنه مكاسبه الطفيفة خلال التداولات الصباحية.

وتراجع البنوك 0.36%، بانخفاض «أبوظبي الأول» 0.35% إلى 11.26 درهم، متصدراً الشركات الأكثر تداولاً في السوق بعد أن جذب سيولة قوية بلغت 81 مليون درهم، وانخفض السهم القيادي «أبوظبي التجاري» 0.72% إلى 5.48 درهم، بتداول 24 مليوناً، بينما ارتفع «الشارقة الإسلامي» وحيداً في القطاع 1.7% إلى 1.2 درهم.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.14%، متأثراً انخفاض «إشراق للاستثمار» 1.48% و«الواحة كابيتال» 3.07%، بينما ارتفع «العالمية القابضة» 0.32% إلى 37.72 درهم، مستقطباً ثاني أعلى سيولة في سوق أبوظبي بنحو 79.7 مليون درهم.

واستقر العقار على انخفاض هامشي بلغ 0.02%، مع استقرار «الدار العقارية» دون تغيير، لكن السهم جذب سيولة قوية بلغت 74.3 مليون درهم.

وانخفض الطاقة 0.50%، وسط ضغوط من انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.18% إلى 3.36 درهم، بتداول 16.4 مليون درهم، ليواصل السهم تحركه السلبي، متأثراً بعمليات جني أرباح جزئية طالت السهم للجلسة الثانية على التوالي، وتراجع «دانة غاز» 0.14%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.36%، بعد أن ارتفع سهم «اتصالات» بنفس النسبة ليغلق عند 16.58 درهم، بتداول 28.16 مليون درهم.

وارتفع التأمين 0.19%، مدعوماً بارتفاع سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» 11.11% إلى 0.70 درهم، بتداول 13.8 مليون درهم، و«ميثاق» 2.78% إلى 0.74 درهم.

توجهات المستثمرين

وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب أكبر محصلة شرائية في 8 جلسات، بنحو 75.5 مليون درهم، منها 44 مليون درهم في أبوظبي و31.4 مليون درهم في دبي، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 279 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 203.5 مليون درهم.

واتجه المواطنون نحو البيع بمحصلة بيعية تبلغ 63 مليون درهم، منها 37.6 مليون درهم في أبوظبي و 25.6 مليون درهم في دبي، وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 348 مليون درهم، ووصلت مبيعاتهم إلى 411.2 مليون درهم.

وتباينت توجهات المؤسسات في السوقين، حيث سجلت محصلة بيع في أبوظبي بنحو 37.4 مليون درهم، بينما سجلت محصلة شراء في دبي بنحو 24.7 مليون درهم، ووصلت مشترياتها في السوقين إلى نحو 428 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتها إلى نحو 440.6 مليون درهم.