«أبوظبي الإسلامي» و«لئومي» يدعمان الاحتياجات المصرفية للأفراد والشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي، أحد أكبر المجموعات المصرفية في إسرائيل، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين المصرفين في دولة الامارات وإسرائيل ودول أخرى. وستتيح المذكرة فرصاً جديدة للعملاء وستدعم احتياجاتهم المصرفية سواء من الأفراد الذين يسافرون إلى إسرائيل أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة. تم توقيع الاتفاقية من قبل خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي وحنان فرايدمن، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي. وتتماشى هذه الاتفاقية مع بدء العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الامارات العربية المتحدة وإسرائيل ضمن معاهدة الاتفاق الإبراهيمي. وبهذه المناسبة، قال بوهارون: «نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع بنك لئومي، أحد أكبر المجموعات المصرفية في إسرائيل. هذه الشراكة التاريخية، والتي تتماشى مع الهدف المشترك لكلا البلدين لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية قوية، ستدعم عملاء الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في احتياجاتهم المصرفية عند السفر أو فتح الأعمال التجارية في إسرائيل». من جانبه، قال فرايدمن: «يسعدنا التعاون مع شريك موثوق مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في المنطقة. ستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين حيث تعتبر حجر أساس لتعزيز أواصر التعاون واستكشاف فرص جديدة للنمو، ومن شأنها أن تساعد عملاءنا للاستفادة من خدمات ومنتجات مصرفية في الدولتين». وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المصرفان من التعاون لتقديم خدمات لمؤسسات في دولة الامارات وإسرائيل مثل خدمات إجراء المعاملات المالية الدولية، وإدارة النقد، والخدمات المالية التجارية.