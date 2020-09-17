شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنتج 4.6 مليون طن ملح بقيمة مليار جنيه سنويا نصفه من سيناء وسيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أسامة عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن إنتاج مصر السنوى من الملح يصل لنحو 4.6 مليون طن ،بقيمة تصل لنحو مليار جنيه ، لافتا انه يتم استخراج الملح من عدد من الملاحات في الاسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء وسيوة.

أضاف أسامة عبد العزيز لـ" الخليج 365 " أن شركة المكس التابعة للقابضة الكيماوية تنتج 1.1 مليون طن ، فيما تنتج شركة النصر للملاحات 200 ألف طن ، لافتا أن عدد من الشركات تنتج نحو مليون طن من شمال سيناء و1.5 مليون طن من منطقة سيوة والمنخفض .

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وأوضح أن المنتج النهائى لملاحتى المكس وبورسعيد 753 ألف طن تام ، منها 153 الف طن خام

و 420 الف طن مغسول ،ومنها 100 ألف طن فاخر ،و80000 طن مكرر، وأن الكميات المستهدف بيعها 753,000 طن ،بقيمة 200 مليون جنيه منها صادرات خارجية 69 مليون جنيه تعادل كمية 405 الف طن و133 مليون جنيه مبيعات محلية تعادل كمية 348 الف طن .

وأوضح الدكتور أسامة عبد العزيز، أن إجمالى المنتج التام لشركتى الدولة 179,000 + 753,000= 912,000 طن/سنة حتى عام 2020، وهذه الكمية تعادل 200,000+900,000(مكس) + 200,000(بورسعيد) = 1,300,000 طن خام، وإن استهلاك الفرد من ملح الطعام 12جم/ يوم بإجمالى سنوى 438000 طن لعدد 100 لمليون مواطن وبعد خصم الاستهلاك الغذائى يكون فائض الانتاج التام لشركتى الدولة 912000 – 438000=474,000 طن فائض يمكن تصديره .