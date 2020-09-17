شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتنخفض عقب قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الأربعاء عقب قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي والتوقعات حيالها.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي في خطوة متوقعة الإبقاء على الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وألمح إلى تثبيتها عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2023.



ورفع البنك المركزي توقعاته لأداء الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال عام 2020 لكنه خفض التوقعات بشأن معدل البطالة إلى 7.6% في ظل التعافي السريع للاقتصاد خلال فصل الصيف.



كانت بيانات حكومية صادرة اليوم قد كشفت عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 0.6% خلال أغسطس/آب، وهو ثالث ارتفاع شهري على التوالي، لكن التوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1% بعد قراءة يوليو/تموز التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9%.



وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قدرة البنك المركزي على دعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار النمو مشيرا إلى أن الحلول لم تنفد بعد من جعبته.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 4.9% أو ما يعادل 1.88 دولار وأغلق جلسة نيويورك عند 40.16 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 40.1 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 38.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4.2% أو ما يعادل 1.69 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 42.22 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.2 دولار وأقل سعر عند 40.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 28032 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28364 نقطة وأقل مستوى عند 28021 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 11050 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11245 نقطة وأقل مستوى عند 11046 نقطة.



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3385 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3429 نقطة وأقل مستوى عند 3384 نقطة.