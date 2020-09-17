شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع في ظل جفاف الطقس في مناطق أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الأربعائ وسط توقعات تتعلق بجفاف الطقس في بعض المناطق بالولايات المتحدة الأمر الذي يقلل من المعروض أثناء حصاد المحاصيل الزراعية، ومن ثم انتعاش الأسعار.



ذكرت وكالات الطقس والأرصاد الجوية بأن ولايات الغرب والوسط الأمريكية ستتعرض لجفاف في الطقس مما سيؤثر سلبا على جودة ووفرة محاصيل القمح والصويا والذرة.

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وفي سياق آخر، أفادت مجموعة من المصدرين الفرنسيين أن الجزائر قررت تغيير شروط عطائها من استيراد القمح كي تجذب واردات من دول على رأسها روسيا.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 5.42 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.43 دولار ي حين سجلت أقل سعر عند 5.33 دولار.