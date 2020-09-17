شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنهي التعاملات على استقرار بضغط من صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت اسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب استيعاب قرار الاحتياطي الاتحادي وبيانات حكومية قوية.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي في خطوة متوفعة الإبقاء على الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وألمح إلى تثبيتها عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2023.



من جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قدرة البنك المركزي على دعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار النمو مشيرا إلى أن الحلول لم تنفد بعد من جعبته.

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ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 0.6% خلال أغسطس/آب، وهو ثالث ارتفاع شهري على التوالي.



وعلى صعيد التعاملات ، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بأقل من 0.1% إلى 27.476 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 27.705 دولار وأقل سعر عند 27.055 دولار.