شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بعد بيانات التضخم في أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي جاءت أفضل من التوقعات.



وكشفت البيانات الحكومية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% في الشهر الماضي في حين ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 0.9% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.7%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنازل في السوق البريطاني بنسبة 3.4% في أغسطس/آب، وهو ما تجاوز توقعات ارتفاع بنسبة 3.2%.

Advertisements



ويسود عدم اليقين بشأن مفاوضات "بريكست" المستمرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون التوصل بعد إلى أي اتفاق.



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد ألمح إلى خروج بلاده دون اتفاق لو لم يتم التوصل إليه مع بروكسل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2957، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3008 في حين سجل اقل سعر عند 1.2875.