شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية: 2.2 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب في سندات الخزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية، عن تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء في سندات الخزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي التداول بالبورصة خلال جلسة تداول اليوم 4.6 مليار جنيه، موزعة بين 1.2 مليار جنيه تداولات على الأسهم، و3.4 مليار جنيه للمتعاملون الرئيسييون.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.825 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 466.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.92%، والعرب على 6.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.47%.

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ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 88.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 43.8 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 964 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.