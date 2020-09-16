شكرا لقرائتكم خبر عن الجبن والدقيق أهم صادرات مصر الغذائية فى أغسطس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بياناً بأهم 20 سلعة غذائية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر أغسطس 2020، حيث تصدّر القائمة الجبن، ثم دقيق القمح ، وسكر القصب، والخضر المجمدة غير المطبوخة أو المطبوخة بالبخار، ثم الفواكه والأثمار القشريه المجمدة، والمحضرات الغذائية، ومنتجات المخابز.

ويليهم في القائمة النباتات وأجزاؤها، والفواكه الطازجة، والبقول القرنية اليابسة ثم زيت فول الصويا، والشيكولاته، والخضر المحضرة أو المحفوظه غير المجمدة، والسحلب والقلقاس الرومى، ثم التمر والتين الطازج أو المجفف، والبذور المعدة للبذار، والتبغ.

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وجاءت العجائن الغذائية، والعنب الطازج والمجفف، والخضر المحضرة أو المحفوظة بغير الخل المجمدة في نهاية القائمة.