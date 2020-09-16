شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة رئيس غرفة الجيزة التجارية من منصبه.. وعادل ناصر: قرار غير نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إقالة عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، من منصبه. وجاء فى قرار وزارة التجارة والصناعة، إن لجنة الفصل فى صحة انتخاب مجلس إدارة الغرف التجارية وإسقاط العضوية للدورة 2019-2023 والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 323 لسنة 2020، قررت إسقاط عضوية عادل عبد الفتاح مأمون ناصر رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة.

وقال عادل ناصر، فى بيان له تعليقا على القرار، إن القرار الصادر بإسقاط عضويته غير نهائى ولا يزال محل دراسة الجهات المسئولة بالدولة.