شكرا لقرائتكم خبر عن "الأتربى" يوضح قرار البنك المركزى بإعادة هيكلة مديونيات عملاء البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الأتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنك المركزى في شهر مارس منح سماحا لكل العملاء سواء أفراد أو شركات من يرغب في تأجيل سداد الأقساط 6 أشهر، والتي انتهت 15 سبتمبر، موضحا أن البنك المركزى لم يحدد الفترة، ولكن طلب مطلق الحرية للبنوك دراسة كل عميل على حدا، وإعطاء فترة سماح أو هيكلة الأقساط حسب حالة كل عميل.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب: "لو أن شخصا عليه قسط في شهر 3 بـ10 آلاف جنيه، فبعد انتهاء المدة لا يدفع 20 ألف جنيه، ولكن تأجل لما بعد انتهاء آخر قسط لمدة القرض"، موضحاً أنه لا يوجد عوائد تأخير ولكن فترة تضاف على الأقساط تيسيرا للمعاملات.

وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدر تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض، حيث جاءت التعليمات مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقات الائتمانية التى بدأت قبل 6 شهور، على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا