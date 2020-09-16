شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"دبى" تربح 810 ملايين درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.13% خاسراً 10.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8311.21 نقطة، بعد 4 جلسات من الارتفاع، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.08% خاسراً 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4505.33 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 403 مليون درهم ليغلق عند مستوى 665.001 مليار درهم، وانخفض مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% خاسراً 15.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3662.510 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي.

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، باستثناء السوق الرئيسي، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1.19% رابحاً 16.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1417.83نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.35% رابحاً 8.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2301.13 نقطة، وربح رأس المال السوقي 810 ملايين درهم ليغلق عند مستوى 319.59 مليار درهم.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسراً 10.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8311.21 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.26% خاسراً 409.01 نقطة ليغلق عند مستوى 12135.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 593.95 مليون سهم بقيمة 14 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.80%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.59%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاعي المرافق العامة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.27%.

وقفز 70 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الكيميائية" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 121 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 8.90%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 8.29%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 7.96%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 711.8 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسراً 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4505.33 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 403 مليون درهم ليغلق عند مستوى 665.001 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 98.4 مليون سهم، بقيمة 352.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1653 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الصناعة بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.50%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 3.24%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 4.18%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 3.07%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.77%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 81 مليون درهم.

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بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.41% خاسراً 15.26 نقطة ليغلق عند مستوى 3662.510 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 445.6 ألف ريال عبر تنفيذ 235 صفقة لعدد 33 سهماً.

وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "سند العمانية للتمويل مجاني 20" بنسبة 12.07%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 2.86%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 2.13%، ولم يرتفع أي سهم، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 139.9 ألف ريال عماني.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحاً 33.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5394.83 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% رابحاً 51.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5933.97 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4328.82 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 4.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 450.6 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14350 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.14%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.61%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%.

وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.21%، يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة سنام العقارية بنسبة 8.77%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 31.63% يليه سهم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 8.80%، ثم سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 7.69%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.19% رابحاً 16.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1417.83نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 834.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 56.08%، مدفوعاً بصعود أسهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 13.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.59%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 15.04% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.44%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 1.56%، وصعد سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 10%، فيما تراجع سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحاً 8.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2301.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 296.4 مليون سهم محققة ما قيمته 356.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5688 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها التأمين بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.99%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.65%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.91%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 12.14%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.52%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.6 مليون ورقة بقيمة 70.6 مليون درهم، وتراجع سعر السهم بنسبة 0.46%.