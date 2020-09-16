شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..جهاز تنظيم الاتصالات يطرح ترددات جديدة لشركات المحمول بنظام المزايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح غدا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، 60 ميجاهرتز "ترددات" جديدة لشركات المحمول العاملة في السوق، "المصرية للاتصالات we، اورنج، فودافون اتصالات" بنظام المزايدة، في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتر، لبيعها بأعلى سعر وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة من الشركات للمواطنين، ومن المقرر أن تنعش تلك الترددات التي يتم طرحها بالدولار الأمريكي خزينة الدولة بالمليارات.

وكان مسؤول رفيع قد كشف تفاصيل طرح جهاز تنظيم الاتصالات ترددات جديدة لشركات المحمول بنظام المزايدة

وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" في وقت سابق، إن الترددات ستطرح بالدولار الأمريكى، وتستهدف الدولة بيعها بأعلى سعر، شأن رخص الجيل الرابع للمحمول، والتي تم طرحها فى نهاية عام 2016 بقيمة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه.

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والحيز الترددي هو بمثابة القناة العملاقة التى تمر بها عمليات الصوت ونقل البيانات وهى الموجات التى يعتمد عليها المشغلين، فكلما زادت الترددات المخصصة للشركات والتى تعتمد عليها فى تقديم الخدمة، كلما قل انقطاع المكالمات وتحسن أداء وسرعة نقل البيانات.

وقال مسؤول رفيع بشركات المحمول لـ"الخليج 365" بوقت سابق، إن خطاب جهاز تنظيم الاتصالات الذى أرسله لشركات المحمول تضمن تقديم كل شركة لعروضها المالية والفنية الخاصة بالترددات التى تحتاجها، وفقا لما هو معروض من الجهاز وذلك عبر مظاريف مغلقة، على أن يختار الأخير العروض المالية الأعلى من بين تلك المقدمة إليه، وفى حال تساوى العروض المالية بين شركتين أو أكثر سيتم إجراء مزايدة عامة.