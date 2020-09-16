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شكرا لقرائتكم خبر عن "باول": الأدوات لم تنفد من جعبة البنك المركزي لدعم الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قدرة البنك المركزي على دعم الاقتصاد الأمريكي وإعادته لمسار النمو مشيرا إلى أن الحلول لم تنفد بعد من جعبته.
مع ذلك، أكد "باول" أيضا على حاجة الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الدعم المالي خاصة من الحكومة الفيدرالية والكونجرس.
وتوقع "باول" عودة تعافي الاقتصاد الأمريكي للتباطؤ خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة كورونا مشددا على أن ارتداء المواطنين لأقنعة الوجه في الأماكن العامة ربما يسهم في تعافي الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي قرر اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% والصفر دون تغيير كما ألمح إلى عدم رفع الفائدة من هذا المستوى قبل نهاية عام 2023.
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