شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً وسط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية غقب قرار الاحتياطي الاتحادي.



كان الاحتياطي الاتحادي قد قرر الإبقاء على الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وألمح إلى تثبيتها عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2023.



ورفع البنك المركزي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال عام 2020 لكنه خفض التوقعات بشأن معدل البطالة إلى 7.6% في ظل التعافي السريع للاقتصاد خلال فصل الصيف.

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ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 0.6% خلال أغسطس/آب، وهو ثالث ارتفاع شهري على التوالي.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل 4.30 دولار إلى 1970.50 دولار للأوقية، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1983.8 دولار وأقل سعر عند 1957.2 دولار.