شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يضغط سلباً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1885 وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ من هناك، ليبدأ الضغط على مستوى 1.1840 ويتحرك دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج للحصول على إغلاق يومي دون المستوى الأخير لتأكيد مواصلة الانخفاض نحو 1.1720 كهدف سلبي تالي.

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