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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يخطط لتثبيت الفائدة قرب الصفر حتى عام 2023 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ألمح الاحتياطي الاتحادي إلى خطة للإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير حتى نهاية عام 2023.
ويستهدف البنك المركزي بهذه الخطوة دعم الاقتصاد الأمريكي ومساعدته على التعافي من تداعيات أزمة فيروس "كورونا".
وفي قرار متوقع، قرر الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.
ويتوقع البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم إمكانية عدم رفع الفائدة من مستواها الحالي قبل عام 2024.
ورفع البنك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 لكنه خفض التوقعات بشأن معدل البطالة إلى 7.6% في ظل التعافي السريع للاقتصاد خلال فصل الصيف.
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