شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستقر إيجابياً في انتظار قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي في ظل تحول الأنظار نحو الاحتياطي الاتحادي وإعلانه عن قرار الفائدة.



كانت بيانات حكومية صادرة اليوم قد كشفت عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 0.6% خلال أغسطس/آب، وهو ثالث ارتفاع شهري على التوالي، لكن التوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1% بعد قراءة يوليو/تموز التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9%.



وفي وقت لاحق اليوم، سوف يعلن البنك المركزي الأمريكي على الأرجح عن قرار بتثبيت الفائدة قرب الصفر في ظل الجهود لدعم الاقتصاد لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

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وعقب القرار، سيعلق رئيس البنك "جيروم باول" في مؤتمر صحفي على السياسة النقدية والتطورات على الساحة الاقتصادية.



ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاتحادي تعهد بالإبقاء على الفائدة دون تغيير وعدم رفعها إلى حين تعافي الاقتصاد من آثار جائحة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش عند 93.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.