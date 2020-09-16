شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم صدور بيانات دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعوما انتعاش أسعار النفط ورغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وكشفت بيانات عن انحفاض مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 0.1% في شهر أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.



وتراجعت مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الكندية بنحو 8.52 مليار دولار كندي مقارنة بتوقعات زيادتها بحوالي 10.5 مليار دولار كندي.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 40.03 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 40.1 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 38.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3.9% إلى 42.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.2 دولار وأقل سعر عند 40.5 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7601، وسجل أعلى سعر عند 0.7608 في حين سجل أقل سعر عند 0.7575.