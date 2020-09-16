شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعزز مكاسبه إلى نحو 5% متجاوزاً 40 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وزادت مكاسبها بشكل ملحوظ عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية والتي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.4 مليون برميل إلى 496 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 1.8 مليون برميل.



وتجدر الإشارة إلى أن معهد البترول الأمريكي كشف أمس في بيانات غير رسمية عن هبوط حاد في مخزونات النفط بحوالي 9.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.

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واجتاح الإعصار "سالي" خليج المكسيك معطلا أنشطة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في هذه المنطقة الحيوية التي تشكل حصة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي الامريكي من الخام.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.8% إلى 40.1 دولار للبرميل، وسجلت اعلى سعر عند 40.1 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 38.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4% إلى 42.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.2 دولار وأقل سعر عند 40.5 دولار.