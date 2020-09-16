شكرا لقرائتكم خبر هدف: مبادرة توظيف الشباب مستمرة وجمدت بسبب الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف استمرار مبادرة توظيف الشباب السعودي في الشركات المتعاقدة مع أرامكو وشركات أخرى في مناطق الخفجي والتناقيب ومنيفة وغيرها والتي انطلقت قبل تفشي فيروس كورونا ، لافتا إلى أن تجميد المبادرة جاء نتيجة الجائحة وأن الصندوق جاهز للتعاون مع القائمين على المبادرة من قطاعات الأعمال من أجل استمرارها بعد أن تراجع تأثير الجائحة.

دعم إضافي

وأشار اليوسف خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عن طريق فرعها بمحافظة الخفجي عبر (zoom) إلى حرص الصندوق على تقديم دعم إضافي 10% للمؤسسات الخاصة في حال استقطبت للعمل لديها فئات من ذوي الإعاقة، والإناث، ومن يوجدون في المناطق قليلة الفرص، ومرضى الفشل الكلوي، وذلك وفق آليات وبرامج مخصصة لكل فئة، منسجمة مع رؤية ورسالة الصندوق في دعم التوطين والسعودة.

برامج متنوعة

وأوضح أن الصندوق يقدم عددا من البرامج المتنوعة لدعم التوظيف والتدريب، بهدف دعم الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص، إذ يتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف 30% في السنتين الأوليين، ويشمل جميع الوظائف في القطاع الخاص للدوام الكامل والعمل عن بعد، مع دعم إضافي للتوظيف في المناطق والمدن الأقل فرصا، وتوظيف الإناث وذوي الإعاقة، ومرضى الفشل الكلوي، ولكل فئة من هذه الفئات برنامج خاص للدعم يتم وفق آليات محددة بزيادة 10%.

توعية بالمهارات

وأشار إلى أن آلية الدعم على منصة «سبل» تتمثل في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية لديهم، بالإضافة إلى التوعية بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل والنظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر وتمكين المستفيدين من معرفة أهم المهن المستقبلية، وتقديم خدمات الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

قيادات المستقبل

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ولفت إلى أن أكاديمية هدف للقيادة التي أنشئت في عام 1440 بدأت تؤتي أكلها، في إعداد وتطوير قيادات المستقبل الوطنية من منسوبي القطاع الخاص من الجنسين، وبما يواكب الرؤية الوطنية، في مستوى من يقود المنشآت في المملكة.

تحفيز وتشجيع

وقال إن برنامج دعم الشهادات الاحترافية الذي يتبناه «هدف» يهدف إلى تشجيع وتحفيز القوى الوطنية في القطاعين العام والخاص إضافة إلى الباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في مجالات مطلوبة في سوق العمل بالتعويض ماديا عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية بعد التحقق من صحة الشهادة.

تطوير قدرات

وأشار إلى أن منصة «دروب» هي منصة الكترونية تعتبر إحدى مبادرات الصندوق التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي.

تطوير تمهير

وأشار إلى أن أهلية المنشآت في «تمهير» أن تكون المنشآت في النطاق الأخضر المتوسط وما فوق، لافتا إلى أن البرنامج موجه لخريجي الجامعات والمعاهد «الدبلومات»، بدعم تأهيلهم ومقدرتهم المهنية، وإلحاقهم على رأس العمل في المنشآت الوطنية، ودعم توظيفهم لدى المنشآت لمدة سنتين.