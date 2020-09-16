شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 16-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.825 مليار جنيه.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 23 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية لاستصلاح الأراضي، بنك البركة مصر، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.825 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 466.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.92%، والعرب على 6.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 88.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 43.8 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 964 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي 25 ألف جنيه على شركة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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كما قررت اللجنة، التنبيه علي شركة حديد عز، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

وفي سياق آخر أعلنت 3 شركات وهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، عن وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر الأسهم.

مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، عن عملية نقل ملكية من شركة بيت الخيرة للتأجير التمويلي-تكنوليس، إلى رجل الأعمال خالد عبد الله سلام، بعدد 4.2 مليون سهم بسعر 9.6 جنيه للسهم بإجمالي 40.5 مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

فيما باع المستثمر وائل أنور قديس بباوي، عدد 7.9 مليون سهم من شركة العبوات الطبية بسعر 1.98 جنيه بإجمالي 15.7 مليون جنيه، لتنخفض حصته من 16.47% إلى 5.07%.

الخزف والصيني

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، عن تحول الشركة من خسارة بإجمالي مجمل خسارة في عام 2019/2018 بمبلغ 3.9 مليون جنيه إلى مجمل ربح في عام 2020/2019 بمبلغ 2.95 مليون جنيه، نتيجة تحقيق مجمع ربح في قطاع السيراميك الناتج من خطوط الإنتاج المعطلة وقدره مبلغ 9.04 مليون جنيه.

العرفة للاستثمارات

أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، عن نتائج أعمال الستة أشهر الأول من العام المالي 2021/2020، وسجلت العرفة القابضة صافي مبيعات مجممعة خلال الستة أشهر الأول من العام المالي بلغت 57.2 مليون دولار مقارنة بـ104.3 مليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2019، حيث تأثرت المبيعات سلباً بالأخص خلال الربع الثاني من العام المالي 2020 بتوقف النشاط التصديري، ونشاط التجزئة بشكل كبير وإغلاق مصانع الشركة على إثر فرض حظر التجول وإغلاق الأسواق في مصر ومعظم دول العالم، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت العرفة القابضة صافي خسائر مجمعة بعد احتساب الضريبة بلغت 10.7 مليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر الأول من العام المالي 2020 مقارنة بصافي أرباح بلغت 7.8 مليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2019.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، العبوات الطبية، العربية للمحابس، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 120 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 2 مليون سهم، 25 ألف سهم، 80 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، 138.3 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 2500 سهم، 1.45 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 329 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، 12 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 200 سهم، 500 سهم، 1230 سهم، على التوالي.