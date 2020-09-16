شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-9 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.825 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 23 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية لاستصلاح الأراضي، بنك البركة مصر، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للصناعات الهندسية، العبور للاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.825 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 466.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.92%، والعرب على 6.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 88.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 43.8 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 964 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 15.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.82%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 14.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 16.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 17.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 52.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.905 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.551 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 37.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 32.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.27%.