شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة لعل أبرزها، أن البورصة المصرية انهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.825 مليار جنيه.

عودة صادرات الكمامات والمستلزمات الطبية

علنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السماح بتصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

وقالت الوزيرة إن توجه الوزارة بالسماح بتصدير هذه المنتجات جاء بعد تنسيق كامل مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث يتوافر المخزون الكافي لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، مؤكدةً في هذا الإطار حرص الحكومة على توفير كافة المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وفي نفس الوقت الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية من الكحول ومشتقاته والمستلزمات والماسكات.





ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.825 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4251 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة.





اتفاقية تعاون لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى أسطح محطة مصر برمسيس

وقع الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مع المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية تعاون لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى أسطح محطة مصر برمسيس وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد، وذلك بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

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الأردن اشترى 120 ألف طن من القمح فى مناقصة

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي بالأردن اشترى 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الأربعاء.

وقالوا إنه جرى شراء حوالي 60 ألف طن من شركة أميروبا للتجارة بسعر 254.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد في النصف الأول من نوفمبر.

وقالوا إن 60 ألف طن أخرى جرى شراؤها من شركة أستون للتجارة بسعر 254.90 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد أيضا في النصف الأول نوفمبر.ولم يكن هناك مشاركين في المناقصة سوى أميروبا وأستون.

البنك الأفريقى للتنمية يخصص 27 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية اليوم على تخصيص 27.33 مليون دولار أمريكي لصالح الاتحاد الإفريقي الذي يسعى لحشد الجهود على مستوى القارة السمراء للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وأوضح اكينومي اديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن "بهذا التمويل، نؤكد مجددا التزامنا الكامل لصالح استجابة أفريقية منسقة في مواجهة وباء (كوفيد ـ19) ، وبطريقة أكثر أهمية أيضا نرسل إشارة قوية لنقول إنه بفضل التحرك الجماعي، فإن إفريقيا في طريقها لاحتواء الوباء الذي يضع أنظمتها الصحية في اختبار قاس وتسبب في تأثيرات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على صعيد القارة".

الذهب يرتفع 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء ارتفاع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 860 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1967 دولارا مقارنة ب 1955 دولار، مع توقعات بتغير آخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.13% بتداولات 14 مليار ريال

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسراً 10.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8311.21 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.26% خاسراً 409.01 نقطة ليغلق عند مستوى 12135.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 593.95 مليون سهم بقيمة 14 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.80%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.59%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاعي المرافق العامة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.27%.