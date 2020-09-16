شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء 16-9-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء ما بين 858 لـ 860 جنيها للجرام، بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر، وذلك فى ظل تسجيل أوقية الذهب سعر تراوح بين 1963 إلى 1965 دولار للأوقية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الذهب لا يزال يسجل مستوى متوسط من حيث المبيعات خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن السوق يترق أى تغيرات يشهدها سعر أوقية الذهب على المستوى العالمى.

وأضاف واصف لـ"الخليج 365"، أن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية فتحت على ارتفاع يوم الأربعاء وسط تطلع المستثمرين إلى تعهد منتظر من مجلس الاحتياطى الاتحادى لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، وهذا الاتجاه يدفع لمزيد من الارتفاع لسعر الذهب.

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وكان المؤشر داو جونز الصناعى ارتفع 36.09 نقطة بما يعادل 0.13 % ليصل إلى 28031.69 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 10.03 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلا 3411.23 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 31.76 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 11222.08 نقطة.

يشار إلى أن أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف من تاجر إلى أخر بقيمة تتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات، فى حالة تذبذب السعر العالمى لأوقية الذهب.

تختلف مصنعية الذهب من شركة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وفق نوع المشغول، وكذلك شكل الماركة المصنوعة، وتسجل المصنعية ما نسبته 7 % من سعر جرام الذهب.